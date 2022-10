Gewonde bij steekincident Leiden, verdachte aangehouden

Burgemees­ters vragen ‘met klem’ om overzicht over gemeente­lij­ke opvang vluchtelin­gen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad willen op korte termijn een overzicht van de stand van zaken rondom de asielopvang in elke gemeente. In het overzicht moet ook staan hoeveel achterstand elke gemeente heeft bij de opvang van asielzoekers, minderjarige vluchtelingen, statushouders en Oekraïners. Volgens het Veiligheidsberaad zijn er zo’n 200 gemeenten die niet aan hun taken voldoen, schrijft beraadsvoorzitter Hubert Bruls in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

20 oktober