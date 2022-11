Gewonde en veel schade bij aanrijding met vier auto’s in Aarlanderveen

met video Stem Nederland­se Nobelprijs­win­naar gevonden op wasrol uit 1921

De stem van de Nederlandse Nobelprijswinnaar Willem Einthoven, die aan de wieg stond van het elektrocardiogram (ECG), is in de archieven van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden teruggevonden op een wasrol uit 1921. Dat bevestigt de vinder, conservator van Boerhaave Bart Grob, na een bericht in de Volkskrant.

