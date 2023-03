Goudschat van tien eeuwen oud gevonden in Opmeer, vrijdag te zien in Leiden

Twee Minuten Met Louise (85) een van de oudste kandidaten op verkie­zings­lijst: ‘Ik lever vooral geestelij­ke bijstand’

Louise Simmers (86) is de oudste kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in de regio Delfland, die woensdag 15 maart plaatsvinden. De Haagse staat op een eervolle 28ste plek van de AWP voor water, klimaat en natuur en is daarmee lijstduwer. Maar wat bezielt de senior om zich op deze leeftijd nog met politiek bezig te houden?