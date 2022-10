Grote grazers hebben ‘geen significant effect’ op natuurherstel in duinen

Wachtlijst studenten­wo­ning vaak langer dan studieduur: Leiden en Amsterdam spannen de kroon

Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Studenten die een kamer of woning willen bemachtigen bij een van de woningcorporaties moeten daar gemiddeld meer dan vier jaar op wachten. Zoek je een kamer in Amsterdam, Leiden, Wageningen of Den Haag? Daar zijn de wachtlijsten nog langer.

10 oktober