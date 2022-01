Grote uitslaande brand in paintballcentrum in Hillegom onder controle

Vanochtend werd rond 5.30 uur het sein brandmeester gegeven. Wel is de brandweer nog druk bezig met nablussen. Daarbij is nog steeds sprake van de nodige rookontwikkeling. Bij de brand kwam kwam veel rook vrij, die over de wijk Elsbroek trok.



De veiligheidsregio adviseerde mensen die last hadden van de rook ramen en deuren te sluiten. Een meetploeg van de brandweer hield het rookbeeld in de gaten. Daarbij werden geen verontrustende waarden gevonden. Maar de veiligheidsregio benadrukte op Twitter dat rook inademen altijd ongezond is.