Heldere dag in Leiden

De druk staat vol op het linkse blok in de Haagse politiek: wordt het buigen of barsten?

Bruno Bruins heeft de druk flink opgevoerd. De Haagse politiek moet snel gaan praten over een plek voor de partij van De Mos in het stadsbestuur, zo stelt de bemiddelaar. Dat brengt vooral de weigerachtige fracties van GroenLinks en PvdA in een lastig parket. Wordt het straks buigen of barsten?