Herinrichting Simon Smitweg valt met ruim 1,7 miljoen duurder uit dan gedacht

indebuurt Leiden Alleen nog Leidse feestjes op de Garenmarkt: deze evenemen­ten mogen wel

In Leiden mag er niet meer onbeperkt gefeest worden op het Garenmarktplein, dat heeft de gemeente besloten. Er is op maximaal dertig dagen per jaar ruimte voor een evenement, maar die moeten wel iets met de stad te maken hebben. En, maar op één feestje in het jaar mag de volumeknop maximaal opengedraaid. We vertellen je meer over dit besluit en hoe het tot stand gekomen is.

9:42