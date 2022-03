Hertelling in Oegstgeest: lokale partij komt twee stemmen tekort voor zetel

Luxe winkelcen­trum slaat aan in Nederland: ‘We concurre­ren met de Efteling als dagje uit’

Terwijl winkelcentra in de rest van Nederland kampen met toenemende leegstand, lijkt de luxe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam nauwelijks te zijn geraakt door corona. De winkels die er een jaar geleden hun deuren openden, doen goede zaken en het aantal bezoekers is zelfs veel hoger dan verwacht. ,,Het is drukker dan we ooit hadden durven dromen.’’

