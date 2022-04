Hier in Leiden kan jouw kind meedoen aan het NK knikkeren

Van Hemmen gedurende 10 uur waarnemend burgemees­ter Hillegom

Bram van Hemmen is vanaf woensdagmiddag 14.00 uur tot middernacht benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Hillegom. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit benoemde Van Hemmen voor een periode van tien uur omdat de kroonbenoemde burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, wegens persoonlijke omstandigheden niet in staat is woensdagavond de nieuw gekozen raadsleden te beëdigen.

