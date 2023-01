Historicus Koen Marijt uitgeroepen tot Noordwijker van het jaar 2022

Zo groot als een kind van zeven jaar en dertig kilo zwaar: giganti­sche bever wordt ontleed voor de wetenschap

Hij óf zij werd in november dood aangetroffen langs een weg in de Krimpenerwaard. Het is de grootste bever die ooit is gevonden in Nederland. Alleen daarom al vergaapten Jan en alleman zich woensdag aan het afstropen van de vacht van het dier en het verwijderen van de organen.

4 januari