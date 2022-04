Huren weer duurder: dit is de gemiddelde prijs voor een huurhuis in Leiden

indebuurt LeidenHuur je een huis in Leiden? Dan lopen de kosten vaak hoog op. De huurprijzen zijn in veel steden in Nederland gestegen. Zo ook in Leiden.

Dat blijkt uit onderzoek van Pararius. Dit woningplatform analyseert elk kwartaal de huurprijzen van woningen in Leiden en de rest van het land. Belangrijke toevoeging: dit gaat alleen om de vrije sector.

Huurprijzen in Nederland

Landelijk gezien betalen nieuwe huurders gemiddeld 17,18 euro per vierkante meter. Een jaar geleden lag de prijs op 16,11 euro. Daarmee is een huurwoning in de vrije sector gemiddeld 6,6 procent duurder dan een jaar eerder. In de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) stegen de huurprijzen van woningen in de vrije sector het hardst.

Leiden bij de duurste van het land

Leiden behoort tot de vijf duurste steden van Nederland als het gaat om de prijs van een huurwoning in de vrije sector. In het eerste kwartaal van 2022 betaalde je gemiddeld 19,90 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat nog 18,09 euro per vierkante meter. Dat betekent een stijging van ruim 10 procent.

Gaan de huurprijzen in Leiden verder omhoog?

Leidenaren die een woning huren in de vrije sector betalen volgend jaar mogelijk veel meer. Dat komt volgens economen door de hoge inflatie. Het gaat dan om nieuwe en bestaande huurders. Jaarlijkse huurverhoging Verhuurders mogen jaarlijks een huurverhoging doorvoeren. De oude huurprijs mag stijgen met 1 procent en de inflatie. Gemiddeld is de inflatie ongeveer 1 procent, maar economen van Rabobank schatten dat het dit jaar om 7,7 procent gaat. Als voorbeeld: betaal je nu 1.000 euro per maand aan huur? Dan betaal je volgend jaar 1.087 euro. Gaat dit zeker gebeuren? Nee. Het kabinet probeert de enorme huurstijging tegen te gaan door een wet in te voeren waarbij de Minister voor Wonen bepaalt hoe hoog de maximale huurstijging wordt.

Jouw huurwoning

