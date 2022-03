Inrichten opvangplekken vertraagt opvang Oekraïense vluchtelingen

De doucheverhuurder beschikt in totaal over ongeveer 500 cabines. Op elk moment zijn ongeveer 400 daarvan in gebruik bij klanten. De rest wordt gereinigd of staat klaar voor nieuwe huurders. Van der Wal: ,,Bij verbouwingen thuis gaat het om één cabine per keer, dat gaat redelijk vloeiend. Maar als een paar gemeenten tegelijk op de deur kloppen en allemaal twintig douchecabines willen, is onze voorraad in één klap weg.” Het bedrijf wil zijn voorraad de komende tijd verdubbelen en heeft contact met de fabrikant, maar het lukt niet zomaar om honderden douchecabines te bestellen. ,,Het valt mee om grondstoffen hier te krijgen, dat is niet het grootste probleem. Er is een tekort aan personeel, de arbeidsmarkt is schaars.”