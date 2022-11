Inval woning Noordwijkerhout, twee mannen aangehouden

UPDATE MET VIDEO Dode vrouw in woning Alphen, twee mannen gearres­teerd: 'Ging er heftig aan toe’

In een woning aan de Groenoord in Alphen is woensdagochtend een overleden vrouw aangetroffen. Dat heeft de politie bevestigd. De politie heeft in verband daarmee vrij snel twee verdachten aangehouden.

19 oktober