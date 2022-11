Is er sprake van een corona-babyboom? Zoveel baby’s zijn geboren in Leiden

Indebuurt LeidenWeet je nog: de horeca moest in 2020 bepaalde periodes dicht vanwege corona. Ook veel winkels en kantoren sloten tijdelijk de deuren. En dus moesten Leidenaren zich thuis vermaken. Maar stilzitten? Ho maar! Veel mensen maakten het in huis gezellig. Héél gezellig. Is er sprake van een corona-babyboom?

In verschillende media werd geroepen dat het vele thuiszitten zomaar tot een geboortegolf kon leiden. Seksuologe Mandy Ronda zei in maart 2020 tegen EenVandaag: “Enerzijds kun je zeggen dat door toegenomen onzekerheid het hoofd allerminst naar seks staat, maar feit is dat veel mensen er meer tijd voor hebben. Ik kan me voorstellen dat je voor de ontspanning en de uitlaatklep juist de intimiteit opzoekt.”

Gebeurde dat ook?

Eerst een vette disclaimer. Het is natuurlijk niet exact bekend waarom er meer of minder baby’s zijn geboren in een bepaalde periode. Toch valt één ding op: landelijk gezien zijn in 2021 meer baby’s geboren dan in de tien jaren ervoor. Het verschil tussen 2020 en 2021 is maar liefst 10.760 baby’s! Tijdens de maanden dat Nederland (deels) op slot was, zijn er dus veel baby’s verwekt.

Zo zit het met de cijfers in dit artikel De cijfers die je hier ziet, komen vanuit het CBS. Hierbij is gekeken naar het aantal levendgeborenen. De kersverse Leidenaren zijn ingedeeld per woonplaats en niet op basis van de geboorteplaats.

Baby’s in Leiden

Terug naar Leiden! Leidse horecaondernemers sloten in maart 2020 voor het eerst de deuren van hun zaak. Ook veel winkels gingen toen dicht. Daarnaast werd de laptop van veel mensen thuis aangezet, want ook kantoren sloten. Ofwel: veel Leidenaren zaten opeens veel meer thuis dan de periode daarvoor. Zorgde dit negen maanden later voor veel nieuwe baby’s in onze stad?

Fast forward naar december 2020. Toen zijn 103 baby’s geboren in Leiden. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, zijn dat er ruim twintig meer! Ook in de maanden daarna werden relatief veel baby’s geboren in Leiden.

Zoveel baby’s zijn de afgelopen jaren geboren

Hoeveel baby’s worden gemiddeld geboren in Leiden op jaarbasis? Hier is een overzicht:

2017: 1.193

2018: 1.061

2019: 1.112

2020: 1.094

2021: 1.102

Het coronavirus brak uit in 2020, maar aangezien een zwangerschap negen maanden duurt zullen de meeste coronababy’s in 2021 geboren zijn. En die coronababy’s zijn een feit: ook al is het verschil niet groot, er zijn in 2021 meer Leidenaren ter wereld gekomen dan het jaar ervoor.

