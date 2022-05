Jong kind teruggevonden na uitgebreide zoektocht in Katwijk

Door indebuurt Leiden Foodtruck­fes­ti­val Rrrollend keert deze zomer tóch terug in Leiden

Even leek het erop dat in 2019 de laatste editie van Rrrollend is geweest. De Leidse Trudy Kwik heeft het evenement jaren georganiseerd, alleen door twee jaren met corona is haar aandacht verschoven. Ook een opvolger is er niet direct, maar nu neemt toch iemand het stokje van Trudy over en komt Rrrollend weer naar Leiden.

24 mei