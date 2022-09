Jongen (13) gewond door aanrijding met stadsbus in Leiden

Trianon draait gratis films over dementie om kennis te versprei­den

Trianon in Leiden draait in de week van 19 tot en met 23 september gratis films over dementie tijdens het Brein & Bios evenement. De verhalen zijn afkomstig van het Expertisecentrum Dementie en zijn bedoeld om onwetendheid over dementie te verkleinen. Ook is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een dementiedeskundige.

11 september