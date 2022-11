Katwijkse burgemeester sluit woning voor drie maanden na vondst hennepkwekerij

Hoge nood? Dit is de toilet­vrien­de­lijk­ste gemeente van Den Haag en omstreken

Ondanks een daling op de landelijke lijst met veertien plekken en een magere 6,3 als rapportcijfer is Rijswijk de toiletvriendelijkste van regio’s Haaglanden en Groene Hart. Westland is de oude landelijke winnaar van 2019 maar is links en rechts ingehaald door andere gemeenten en kreeg dit jaar een 6,0. Den Haag doet het het minst goed van de vier grote steden.

18 november