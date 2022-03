Keukenhof opent deuren zonder restricties na twee coronajaren

Inrichten opvangplek­ken vertraagt opvang Oekraïense vluchtelin­gen

Een van de problemen bij het vinden van genoeg opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, is het vinden van genoeg spullen voor in die locaties. ,,Het is bijvoorbeeld lastig bedden, tafels, douchecabines, schotten en dergelijke te krijgen. Alle gemeenten in Nederland kopen die zaken nu in. Daardoor zijn er lange levertijden ontstaan”, meldt de veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden en Gouda onder vallen. Volgens de veiligheidsregio verloopt het vinden van de locaties zelf en van vrijwilligers “eigenlijk allemaal erg voorspoedig”.

21 maart