Kitesurfer in problemen op zee bij Noordwijk, reddingsboot vaart uit

‘Omdat onbekend was of de kitesurfer zelf nog in zee dreef werd de melding zeer serieus genomen’, schrijft de KNRM. Eenmaal aangekomen bleek de kitesurfer zelf en in goede gezondheid aan land was gekomen; alleen zijn vlieger dreef nog in zee. De kitesurfer was door nog onbekende oorzaak in de problemen geraakt en had zijn vlieger losgetrokken. De reddingsboot heeft de vlieger uit het water gehaald.