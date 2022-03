Leiden gaat driehonderd vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

Vanuit de stad en regio komen veel reacties van inwoners die hun steentje willen bijdragen, zoals zelf vluchtelingen opvangen. In de gemeenteraad noemde burgemeester Lenferink dat donderdagavond hartverwarmend. Wel waarschuwde hij dat de opvang die over een week van werk gaat voor heel veel werk zorgt en nog gaat zorgen. ,,Mar we doen het graag.‘’ De gemeente gaat uit van een opvang van minimaal zes maanden vooralsnog.