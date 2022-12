Leiden neemt 2 januari opvang voor twaalf minderjarige asielzoekers in gebruik

Leidenaar mishandeld tijdens stapavond in eigen stad, met hoofdwon­den naar ziekenhuis

Een 20-jarige man uit Leiden is in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 december ernstig mishandeld op de Lammermarkt. Hij raakte hierbij ernstig gewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht.

21 december