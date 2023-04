Leiden teleurgesteld over kwijtraken kinderhartchirurgie; gevolgen voor patiënten

Kinderen kunnen geen maandver­band of shampoo kopen, omdat ze geen zakgeld krijgen: ‘Onaccepta­bel’

Kwetsbare kinderen die in een jeugdinstelling verblijven, hebben recht op zak- en kleedgeld. Maar in meerdere gemeenten is dat nog steeds niet goed geregeld of wordt de informatie hierover zelfs bewust niet op de website gezet. Maandverband, schoolboeken of een tramkaartje kopen, is voor deze kinderen niet mogelijk. ,,Essentiële kinderrechten komen hiermee in de knel.’’