Leiden viert 416e verjaardag Rembrandt met gratis entree Lakenhal

Voor families met kinderen vanaf 6 jaar zijn er de hele dag activiteiten. Zo kunnen kinderen een speciaal kindercollege volgen over de kunstschilder, Rembrandt op z‘n kop tekenen of op ontdekkingstocht door het museum.

Rembrandt-beeld in Leids museum is met 28 micrometer ‘kleinste kunstwerk ter wereld’

Ook is Jeroen Spijker, de maker van het kleinste kunstwerk ter wereld aanwezig. Het kleinste kunstwerk is niet met het blote oog te zien. Het is een 3D-geprint micro-beeldje van de kunstschilder van maar 28 micrometer hoog, een derde van de dikte van een mensenhaar. Het kleinste kunstwerk is tot eind juli te zien in De Lakenhal.