Leidenaar Boyan (26) presenteerde vorige week voor het eerst het RTL-nieuws: ‘Ik was niet zo zenuwachtig’

Hij werd geboren in Leiden en was ooit een nieuwsgierig jongetje in de Stevenshof. Boyan Ephraim (26) vond het van kleins af aan al leuk om mensen ‘nieuwe dingen’ te vertellen. Vorige week deed hij dat voor het eerst aan wel heel veel mensen tegelijk: als de nieuwe presentator van het RTL Ontbijtnieuws. We spraken Boyan over zijn eerste week ‘achter de desk’, over liefde voor nieuws en over zijn Leidse opa.

Als Boyan een aantal weken geleden op vakantie is met zijn vriendin, krijgt hij een belletje van RTL. Boyan werkte al als freelancer op de nieuwsredactie van de landelijke zender, maar kreeg nu de vraag of hij als invaller van Jan de Hoop en Meike de Jong het nieuws wilde presenteren.



Een magisch moment; zijn grote droom werd werkelijkheid. ,,Ik sprong echt een gat in de lucht. Dat moment gaat me altijd bijblijven. We waren op vakantie op Isola Bella in Italië. We stonden samen te wachten op een veerboot en het was heerlijk weer. Als je dan zoiets te horen krijgt, is dat echt fantastisch”, vertelt Boyan.

Nieuwslezertje spelen

Hoewel Boyan als journalist en presentator al veel ervaring heeft bij lokale omroepen zoals Omroep West en RTV Rijnmond, oefende hij in de weken voor zijn eerste uitzending extra veel. ,,Dat had ik de afgelopen maanden bij RTL sowieso al een beetje gedaan. Jan de Hoop heeft me daarbij heel veel geholpen. Je moet proberen het nieuws zoveel mogelijk als jezelf te vertellen. Als mensen in de ochtend de tv aanzetten, willen ze dat er iemand bij ze aan tafel komt zitten, die het nieuws aan ze vertelt. Niet iemand die nieuwslezertje aan het spelen is.”

Zijn goede voorbereiding maakte dat hij met veel zelfvertrouwen naar zijn eerste uitzending toe leefde. Hoewel het nieuws presenteren toch echt zijn grote droom is, had hij weinig last zenuwen of stress in aanloop naar de grote dag.



,,In de auto naar Hilversum kreeg ik pas een beetje zweethandjes, maar ik ben niet heel zenuwachtig geweest. Je wil het natuurlijk wel graag goed doen en je bent de hele ochtend op RTL 4. Tijdens de eerste onderwerpen moest ik daarom nog wel even inkomen. Dat waren ook grote lappen tekst. Maar daarna ging het lekker en ging er steeds meer op de automatische piloot.”

RTL of NOS

Inmiddels zit Boyan z’n eerste week als het nieuwste gezicht van het Ontbijtnieuws erop en dat smaakt natuurlijk naar meer. RTL heeft hem toegevoegd aan het presentatieteam van het ochtendnieuws en daarmee is hij nu vaste invaller van Meike en Jan. ,,Ik heb dus nog zeker een weg te gaan bij RTL. Ik ben heel blij met deze kans, omdat de zender ook echt bij me past. De stijl is wat losser dan bij bijvoorbeeld de NOS, zonder daar negatief over te doen. En de studio van RTL en de wat Amerikaanse sfeer die het RTL-nieuws ademt, passen bij mij. Ik zit dus op mijn plek.”

Herkend wordt hij na de eerste week nog niet op straat. ,,Gelukkig niet. Mijn telefoon stond wel vol met berichten. Soms ook van mensen waarvan je het bestaan eigenlijk niet meer af wist. Het zijn wel allemaal hele leuke en positieve reacties, dus daar ben ik heel erg blij mee.”

Opa Jim

Hoewel hij zelf op dit moment in Rotterdam samenwoont, was hij afgelopen week toch even in het Leidse. Hij bracht een bezoekje aan zijn opa Jim (77), die elke ochtend trots voor de tv zat.



,,Het is altijd leuk om dan even in Leiden terug te zijn. Ik probeer m’n vriendin nu ook over te halen om samen hiernaartoe te verhuizen, maar of dat gaat lukken is nog de vraag. Maar, het blijft altijd heerlijk om bij mijn opa op bezoek te gaan. Al had hij me de afgelopen week al wel genoeg gezien, zei hij voor de grap.”

