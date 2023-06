Leids mysterie: dit is waarom er twee putten naast elkaar in het wegdek zitten

Vrouw (23) gewond na steekpar­tij in woning, verdachte verzet zich bij aanhouding

Bij een steekpartij in een woning in Den Haag is in de nacht van woensdag op donderdag een vrouw van 23 jaar gewond geraakt. Zij ging zelf naar het ziekenhuis toe voor haar verwondingen. De politie pakte later een 28-jarige vrouw uit Den Haag op als verdachte.