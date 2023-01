Leids studentencorps schorst bestuurder na slaan van lid: ‘Dit is buiten alle proporties’

Volgens Yesilkagit is er met alle betrokkenen en getuigen gesproken, en geeft het bestuurslid toe wat er is gebeurd. ,,Dit is buiten alle proporties, en dit is ook nooit gebruik geweest. Het ging te ver en het was absoluut niet nodig.” De Minerva-praeses zegt dat bestuurders alleen fysiek mogen optreden als het strikt noodzakelijk is om de boel te sussen, bijvoorbeeld om vechtende mensen uit elkaar te halen. ,,Dat was hier niet aan de orde. Dat iemand iets wilde stelen, is voor ons geen reden om iemand fysiek aan te vallen. Dan kunnen we iemand streng aanspreken, een boete opleggen of corvee laten doen. Dat is afdoende.”