Leidse brandweer vist schoenen ter waarde van 2000 euro uit ondergrondse vuilcontainer

De man had het schoeisel weggegooid in de vooronderstelling dat het om een oud paar ging. Het hart zonk hem in de schoenen toen hij erachter kwam dat het om zijn prijzige en speciaal op maat gemaakte orthopedische schoenen ging. Vanochtend trok hij echter de stoute schoenen aan en belde hij de brandweer. Zij vertrokken met zes man en een brandweerwagen richting de ondergrondse vuilcontainer op de Herenstraat.