Leidse hoogleraar krijgt Europese beurs van 2,5 miljoen voor vaccinonderzoek

Yazdanbakhsh noemt als voorbeeld een nieuw malariavaccin. In Europa zou dit voor bijna 100 procent beschermen tegen malaria. ,,Als we dit onderzoek herhalen in Afrika, zien we maar bescherming in 30 procent van de deelnemers. Terwijl het vaccin juist op dat continent het meest nodig is”, vertelt Yazdanbakhsh. Met de beurs wil ze samen met haar collega’s de oorzaak achterhalen van de verschillen in bescherming.