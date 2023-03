Leidse hoogleraar niet bang voor belangenverstrengeling bij BBB: ‘Dit is niet uniek’

Dat een aanzienlijk deel van de zetels in de Provinciale Staten worden bezet door leden van de BoerBurgerBeweging met een agrarische achtergrond, hoeft bij stemmingen over bijvoorbeeld stikstof niet tot belangenverstrengeling te leiden. Dat zegt Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden bij de Universiteit Leiden. ,,Het hele idee is juist dat we ook in de provinciale politiek lekenbesturen hebben, met mensen die kennis hebben uit de praktijk.”