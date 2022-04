Leidse lintjes voor hoogleraar en Stadsgrachten Adviseur; menig kat gered dankzij ‘kattenklimtouwen’

Elf burgers worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De andere 3015 personen worden in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Dit meldt het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het percentage vrouwen dat dit jaar koninklijk onderscheiden wordt ligt iets hoger dan in vorig jaren. Toen waren 35 procent van de onderscheidden burgers vrouw, tegenover 39 procent dit jaar. Van alle personen die een koninklijke onderscheiding krijgen, komen er 59 uit het Caribisch deel van ons land. De lintjes worden vandaag opgespeld door burgemeesters in Nederland en gezaghebbers en gouverneurs in het Caribische deel van het koninkrijk.

Kattenklimtouwen en vissenhotels

Onder de onderscheidden burgers in Leiden vallen adviseur stadsgrachten Aaf Verkade uit Leiden en Catholijn Jonker uit Leidschendam. Verkade heeft een groot hart voor (huis)dieren. Dankzij haar ‘kattenklimtouwen‘ kon menig kat zichzelf redden. En met het ‘eerste visreservaat van Nederland‘ en de ‘vissenhotels‘ doet zij haar uiterste best om bedreigde vissoorten en amfibieën in stand te houden. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kunstmatige intelligentie

Catholijn Jonker is sinds 2006 werkzaam als hoogleraar Interactive Intelligence (interactie tussen mens en technologie) aan de Technische Universiteit Delft en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Verder is ze onder meer voorzitter van de International Foundation for Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (IFAAMAS) en van het ICT Research Platform Nederland (IPN). Het IFAAMAS is een non-profitorganisatie die zich richt op de samenwerking tussen wetenschap, technologie en kunstmatige intelligentie. Jonker heeft een baanbrekende bijdrage geleverd op het gebied van kunstmatige intelligentie Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hier vind je de namen van de gedecoreerden:

Je vindt een overzicht door op jouw gemeente te klikken op onderstaande kaart:

