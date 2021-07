Leidse onderzoekers wijzen genen aan die rol spelen bij clusterhoofdpijn

Patiënten die last hebben van clusterhoofdpijn worden soms meerdere keren per dag getroffen door ondraaglijke hoofdpijnaanvallen. Over de oorzaken is nog maar weinig bekend. De studie onder leiding van het LUMC is de eerste waarin genetische risicofactoren in kaart zijn gebracht. Die ontdekking ‘levert sterk bewijs dat de ziekte een genetische basis heeft’, zegt hoogleraar Arn van den Maagdenberg.