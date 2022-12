‘Leidse studentenvereniging Minerva schorst bestuurslid na geweldsincident’

Het vermeende geweldsincident vond plaats in de Breestraat in de nacht van woensdag op donderdag, bevestigt Minerva-voorzitter Daan Yesilkagit tegenover Mare. ‘Aanleiding was een gestolen schildje uit de sociëteit, waar het betreffende bestuurslid agressief op heeft gereageerd. Daar zijn we allemaal erg van geschrokken.’ Het bestuurslid is op non-actief gesteld in afwachting van een onderzoek door het tuchtcollege.