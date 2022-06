Let op! Donderdag geen bussen in Leiden vanwege estafettestaking

Stakingen in streekver­voer beginnen woensdag in het noordoos­ten: ‘Dit laat zien hoe hoog de nood is’

De eerder door vakbond FNV aangekondigde estafettestakingen in het streekvervoer beginnen woensdag in het noordoosten van het land, bij de standplaatsen Oude Pekela, Stadskanaal en Emmen. De bond had de werkgevers tot vorige week dinsdag de tijd gegeven met een nieuw cao-bod te komen, nadat een eerder eindbod door de FNV was afgewezen.

9 mei