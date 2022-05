Lichaam gevonden aan Joop Vervoornepad in Leiden

‘Kk gemeente’: bevrij­dings­mo­nu­ment in Leiden beklad, gemeente doet aangifte

Het bevrijdingsmonument aan het Kiekpad bij molen de Valk in Leiden is vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag beklad, dat meldt Omroep West . Op het muurtje is de leus ‘Kk gemeente‘ geschreven en daarnaast een dolk met een druppel en een symbool van anarchisme getekend. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Wie de dader is of daders zijn, is onbekend.

