Lichaam van vermiste man gevonden in zee bij Scheveningen

Nergens in Nederland word je zó vaak geflitst als in deze plaats...

12 oktober Nergens in Nederland flitst een flitspaal zo vaak als in Waddinxveen. Aan de Henegouwerweg (N207) reden in de eerste acht maanden van dit jaar al 26.000 automobilisten te hard. De flitspaal die de meeste door-rood-rijders in het Groene Hart betrapt, is die op de Europabaan in Woerden.