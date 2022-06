LUMC lijdt opnieuw miljoenenverlies

Door indebuurt Leiden Het verhaal achter het oude weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht: kinderen kregen er soms een blok aan het been

Het gebouw op de foto hierboven, met de rood-witte deur aan de Hooglandse Kerkgracht, heette vroeger officieel ‘Het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis’. Hier werden kinderen opgevangen die geen ouders meer hadden. Onze vertelvader Willem is in dit Weeshuis binnen geweest en heeft in deze aflevering een verhaal over de Leidse ‘spinkinderen’, die soms een ‘blok aan hun been’ kregen.

23 mei