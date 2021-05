Man (21) schiet met luchtbuks op zwemmende studenten in Leiden

Tegenstan­ders van windmolens voeren druk op politiek op: ‘Hoogmade zal verdwijnen’

18 mei Windmolens in de polder bij Hoogmade, inwoners van Kaag en Braassem zien het niet zitten. Een groot aantal tegenstanders heeft zich in een raadsvergadering dan ook uitgesproken tegen plaatsing van deze turbines. Maar het is maar de vraag of de raadsleden op 31 mei het plan durven af te keuren waarin deze molens zijn opgenomen.