Man die in Leiden meisje (11) betast, geeft zich aan na politiebeelden

Meisje (11) onzedelijk betast in Leiden, politie toont beelden van verdachte met hondje

Een meisje van elf jaar is vorig jaar op 14 november in de Willem Barentszstraat in Leiden onzedelijk betast. De identiteit van de verdachte is nog altijd onbekend en dus heeft de politie vandaag beelden van de man getoond in opsporingsprogramma Team West.

6 september