Marnixstraat tijdelijk afgesloten na brand

Gezellig! Deze zondag staan er bandjes en muzikanten op verschil­len­de plekken in het Leidse Singelpark

Een rondje Singelpark is altijd een goed idee voor op een zondagmiddag. Maar het is extra leuk om het deze zondag te doen, want dan kom je op verschillende plekken bandjes en muzikanten tegen. We vertellen je meer!

10 juni