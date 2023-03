Mart Hoogkamer hint op samenwerking met Kris Kross Amsterdam: ‘De hotste artiesten van Nederland’

Presenta­tri­ce Leoni (34) gaat Cheese Valley promoten met kaasvlogs: ‘Als klein meisje ging ik al naar de kaasboerde­rij’

Cheese Valley is officieel van start. De kaasregio in het Groene Hart moet flink op de kaart gezet en daarvoor is vlogger/presentatrice en model Leoni Goudkuil (34) uit Alphen ingeschakeld. Hoe pakt ze het aan? En wat heeft ze met kaas?