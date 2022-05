Máxima praat met Leidse studenten over mentale gezondheid

Grip op mentale gezondheid

De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die ernaar streeft dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Studenten van Frisse Gedachtes vertelden Máxima woensdag in Leiden over hun Walk en Talks, waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan over mentale uitdagingen die zij ervaren. De organisatie, actief in heel Nederland, organiseert ook diverse evenementen en biedt de mogelijkheid om online te chatten over mentale gezondheid.