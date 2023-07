Miljoenen medische dossiers zonder medeweten opgeslagen

Bob is al jaren succesvol voetbal­trai­ner in Madagaskar: ‘Soms is het hier net Discovery Channel’

Voor de Haagse voetbaltrainer Bob Kootwijk (65) was de overstap naar een profclub uit Madagaskar in 2016 een sprong in het diepe. Inmiddels is hij op het Afrikaanse eiland helemaal geaard, maar nog dagelijks kijkt hij zijn ogen uit en wordt er een beroep gedaan op zijn improvisatievermogen.