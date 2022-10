Musical Soldaat van Oranje viert 12-jarig bestaan

Behulpzame voorbijgan­ger begint met blussen van woning­brand in Noordwij­ker­hout

Bij een woningbrand in de Van der Weijdenlaan in Noordwijkerhout is dinsdagmiddag veel schade ontstaan. Een oplettende voorbijganger begon vast met blussen in afwachting van de brandweer.

