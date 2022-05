Mysterie opgelost: waarom bij sommige huizen in Leiden de letter T op de voorgevel is geschilderd

Witte T

Vooral op de Rijnsburgerweg kwamen wij veel huizen tegen die naast hun deur een witte letter T hebben. Waarom dit is? Het antwoord vonden wij op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken. Het blijkt dat deze letter er al een behoorlijke tijd zit, sinds de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zijn namelijk verantwoordelijk voor deze letters. Elk huis dat in Leiden over een telefoon beschikte kreeg de letter T op de voorgevel geschilderd. Wanneer de Duitsers plotseling iemand moesten bellen konden ze makkelijk zien in welk huis zij dit konden doen. Het was dus vooral efficiënt. Op vele huizen in Leiden zijn de letters nog steeds zichtbaar.