'Na 2025 jaarlijks 30% meer stekkerauto's in Leiden, aantal laadpunten moet met 36% per jaar stijgen'

Hoge werkdruk op school? Haagse ambtenaren als Marlou (40) komen elke week helpen in de klas

Leraren zijn schaars. En op de scholen loopt de werkdruk op. Marlou Smulders is één van de twaalf Haagse gemeenteambtenaren die meesters en juffen een paar uur per week gaan helpen in de klas: ,,Mijn motivatie om met kinderen te werken is heel erg groot.”