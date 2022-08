Na Ameland en Terschelling nu ook strand van Katwijk bezaaid met miljarden mosdiertjes die stinken naar rotte eieren

Het harige mosdiertje (in wetenschappelijke termen ook wel bekend als Electra pilosa) komt voor in de Waddenzee, Noordzee en de Zeeuwse wateren. Het beestje heeft een skelet van kalk met daaraan tentakels waar trilharen op zitten. Met de trilharen kan het mosdiertje het water in beweging brengen en zo de zwevende deeltjes plankton naar zijn mond begeleiden. Het zeediertje is zelf nog geen millimeter groot, maar leeft in kolonies op schelpen, rotsen, zeewier en poliepen. Het diertje eet plankton, maar staat daarna aan het begin van de voedselketen en wordt gegeten door onder andere zeeslakken. Zodra het diertje (en zijn familie) loslaten, voeren ze met het zeewater mee en spoelen zo aan op het strand.