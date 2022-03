Naturalis krijgt 1,9 miljoen euro voor onderzoek naar ‘verborgen’ biodiversiteit in de stad

De komende vier jaar gaat Naturalis onderzoek doen naar verborgen biodiversiteit in de stad. Er is daarvoor een beurs van 1,9 miljoen euro toegekend aan Michael Stech, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center.

Stech gaat het HiddenBiodiversity-project leiden waarvoor vele partijen, waaronder universiteiten, gemeenten en natuurorganisaties, samenwerken. Het onderzoek kijkt specifiek naar de organismen die ‘verborgen’ zijn in de stad, waarna de wetenschappers antwoord willen geven op de vraag hoe deze goed benut kunnen worden.



Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beter laten groeien van bomen, het meten van hittestress en beton aantrekkelijker te maken voor groen. Ook de houding van stadsbewoners wordt onderzocht. Worden zij bijvoorbeeld milieubewuster zodra zij meer kennis hebben over wat er allemaal in de stad leeft?

Klimaatbestendig

,,Er leven honderden soorten schimmels, bacteriën, bodemdieren, mossen, korstmossen en andere kleine organismen in de stad", vertelt Stech. ,,Het bodemleven is belangrijk voor de vegetatie, zoals bomen. Op de bomen groeien mossen en korstmossen, die wederom schuilplekken bieden voor (bodem)dieren.”



Er is niet bekende welke soorten er precies in de stad aanwezig zijn. ,,Ook hoe ze op elkaar inwerken en wat de invloed is van bodemverharding of hittestress, is onvoldoende bekend. Tegelijk staan steden voor de enorme opgave om groener en klimaatbestendiger te worden. Kennis over de verborgen biodiversiteit kan hierbij helpen.”

Bewustwording

Voor het project wordt biologisch, ecologisch, materiaalkundig en psychologisch onderzoek ingezet. Stech benadrukt dat activiteiten voor en met stadsbewoners belangrijk zijn voor het onderzoek. ,,We zetten in op de openbare ruimte en de privéomgeving tegelijk", aldus de wetenschapper. ,,Overheden en bedrijven hebben handvatten nodig om de hele biodiversiteit te kunnen bevorderen en het succes van klimaatadaptieve maatregelen te monitoren.”



Het gedrag van stadsbewoners is erg belangrijk voor het project, zegt Steich. ,,We willen burgers aanzetten tot bewustwording en waardering van biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Op deze manier hopen we een zo groot mogelijke impact te bereiken voor een groene en soortenrijke stad.”

Het HiddenBiodiversity-project De beurs voor het HiddenBiodiversity project is toegekend door de Nationale Wetenschapsagenda, een onderzoeksprogramma van de NWO.



Het project wordt uitgevoerd door vele samenwerkende partijen. Het consortium bestaat uit Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden/Hortus Botanicus Leiden, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam, Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Hogeschool Leiden/ Leiden Centre for Applied Bioscience, Erasmus Universiteit Rotterdam, Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Cobra Groeninzicht, H.D. Sneep holding BV (Greenwavesystems), Heijmans NV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Leiden, Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), Provincie Noord-Holland, Reichwein Post Production BV, Respyre BV, Stichting Steenbreek, Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum, Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Stichting Waarneming.nl, EnerSearch Solar GmbH en Naturalis Biodiversity Center.