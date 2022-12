Natuurfoto van vis die verstrikt raakt in coronahandschoen maakt kans op prestigieuze prijs

Hij noemt het de meest prestigieuze natuurprijs die je kan winnen, en nu maakt de foto van bioloog Auke-Florian Hiemstra uit Leiden kans op de publieksprijs. Na een selectie uit 38,575 beelden is zijn plaatje van een omgekomen baars in een wegwerphandschoen gekozen als kanshebber.

Twee jaar geleden schreven deze en tal van andere nieuwssites er al over: de in de wegwerphandschoen gestikte vis was óók een slachtoffer van de pandemie. Nu staat het op de shortlist voor de Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award.

,,Het is een heel ironische foto”, legt Hiemstra nog een keer uit. ,,Zo'n voorwerp dat voor ons levensreddend is, is voor dieren levensgevaarlijk.” De vondst vormde zelfs de basis voor een wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Leiden en Naturalis Biodiversity Center naar de impact van covidafval op de natuur.

Impact

Met het maken van dit plaatje was de bioloog tot diep in de nacht bezig, ergens in 2020. Eerder die dag vond een vrijwilliger de handschoenvis, niet ver van Hiemstra's huis. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse Plastic Spotter clean-up. Het zwerafval wordt dan niet alleen uit de Leidse grachten gehaald, maar ook in kaart gebracht.

Volledig scherm Liselotte Rambonnet en Auke-Florian Hiemstra met de omgekomen baars. Samen schreven zij de wetenschappelijke publicatie over de vondst. © Alexander Schippers De opruimers wisten al meteen: dit is bijzonder. Hiemstra: ,,Het is een heel gek beeld geworden. Eerst zie je die handschoen. Daarna dat er een vis inzit. Het mooie aan fotografie vind ik dat het een gevoel overbrengt. Als ik hier alleen een wetenschappelijke publicatie over schreef was het niet meer dan een lap droge tekst.”

De gracht is volgens de bioloog dan ook een graadmeter voor de samenleving. Toen het coronavirus alleen Brabant in zijn greep hield, werd het eerste mondkapje al in het Leidse water gevonden. Nu met Sinterklaas? ,,Dan treffen we hier en daar pepernoten aan.”

Microplastics

Tot en met 2 februari kan gestemd worden op Auke-Florians en 24 andere indringende natuurfoto's. ,,Als ik win? Dan draag ik dit op aan onze vrijwilligers en iedereen wereldwijd die de afvalstroom probeert tegen te gaan. Dat zijn gepassioneerde mensen die ik graag in het zonnetje zet.”

Want mondkapjes brengen dieren nog steeds in de problemen, legt de bioloog uit. Met name de twee elastiekjes blijken dodelijk. ,,En in de pandemie schoot onze plasticvervuiling omhoog. Dat is de natuur nog steeds aan het verwerken.” Bijvoorbeeld de plastic handschoen die in steeds kleinere stukjes uit elkaar valt. ,,Uiteindelijk komt dat op ons bord terecht.”

