Nieuw tijdelijk AZC aan de Haagse Schouwweg in Leiden

Het gebouw - naast het kantoor van Zorg en Zekerheid aan de Plesmanlaan - wordt door het COA gehuurd van het Leidse bedrijf Walhalla ontwikkeling van Johan Oudendal.

De nieuwe opvanglocatie staat midden in het gebied van herontwikkelingsproject Westerpoort. Daar wordt een compleet nieuwe wijk gebouwd tussen de A44, Rhijnhof en Plesmanlaan.

Het zal nog wel even duren voordat die wijk er staat.

De komende maand wordt het pand al in gebruik genomen als noodopvang. Honderd asielzoekers die nu in de 3 Octoberhal bivakkeren kunnen er terecht.

Verbouwing

Eind dit jaar is naar verwachting de verbouwing om het gebouw geschikt te maken als semipermanent asielzoekerscentrum afgerond. Dan kunnen er vijf jaar lang drie- tot vierhonderd asielzoekers wonen. Het COA is zeer tevreden over die termij nen de grote. ,,Om dit soort panden zitten we te springen. We krijgen vaker kleinere locaties en ook voor een kortere tijd. We zijn heel blij dat we hier nu een locatie hebben waar we wat meer mensen kunnen huisvesten voor een wat langere tijd.‘’

Volgens Lenferink springt de gemeente graag bij: ,,Het is denk ik wel duidelijk waarom. Er is grote nood bij het COA, we hebben allemaal de beelden uit Ter Apel gezien. Het is in Leiden niet makkelijk iets te vinden, want er is weinig leegstand. Maar we vinden het een natuurlijke bijdrage aan een landelijk probleem. Al moeten we wel constateren dat het ene flinke klus is, ook in combinatie met de opvang van Oekraïners. En dan komt de volgende vraag van het kabinet nog om nog meer mensen op te vangen; daar buigen we ons binnenkort over.‘’

De burgemeester staat ook open voor een permanent asielzoekerscentrum binnen de gemeentegrens.

,,In Leiden is altijd de bereidheid geweest te helpen bij deze dossiers. Het grote probleem hier is een gebrek aan ruimte en aan panden. De gemeente heeft de vorige keer ook samen met COA gezocht naar een plek, maar die niet kunnen vinden. Het is op zich een thema wat op landelijk niveau speelt en de wens bestaat het beter te spreiden. De grootste permanente opvanglocaties zijn in het noorden, oosten en zuiden. Al is daar ook meer ruimte, natuurlijk. Maar meer in het westen is wel een wens, dus zo’n vraag zou kunnen komen. Of die dan aan Leiden is, is nu niet te zeggen. Maar dat de behoefte er is, is evident‘’, zei hij tegen het Leidsch Dagblad.