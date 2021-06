Nog steeds storing in- en uitchecken op NS-stations Zuid-Holland

Provincie Zuid-Hol­land wil 81 miljoen euro steken in warmwater­lei­ding naar Leiden

11 juni De Provincie Zuid-Holland ziet wel iets in een warmwaterleiding naar Leiden, een warmterotonde met restwarmte uit de haven van Rotterdam. De provincie wil hier 81 miljoen euro in steken, schrijft de lokale nieuwssite Sleutelstad. De Provinciale Staten gaan hier volgende week woensdag een besluit over nemen.